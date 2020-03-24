На каждом этапе производства — проверка. Как работает ТМ Наша Ряба

Цыплятам три дня. Они свободно передвигаются птичником, питаются кормом, разработанным диетологом-птицеводом и имеют свободный доступ к воде, что в дальнейшем повлияет на конечный продукт, рассказывают представители производителя курятины ТМ Наша Ряба.

Также компания добровольно присоединилась к программе мониторинга производителей птицы по применению антибиотиков. После прохождения которого, производители получат право наносить специальную маркировку от Союза птицеводов Украины выращено без антибиотиков.

Поэтому представители агрохолдинга МХП призывают и другие предприятия ответственно относиться к производству, ведь качество пищевых продуктов влияет на здоровье украинской нации.

Факты ICTV ранее писали о том, как изготавливают продукты на заводе Сяйвир.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.