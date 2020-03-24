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На кожному етапі виробництва – перевірка. Як працює ТМ Наша Ряба

Курчатам три дні. Вони вільно пересуваються пташником,  харчуються кормом, розробленим дієтологом-птахівником та мають вільний доступ до води,  що в подальшому вплине на кінцевий продукт, розповідають представники виробника курятини ТМ Наша Ряба.

Також компанія добровільно долучилася до програми моніторингу виробників птиці щодо застосовування антибіотиків. Після проходження якого, виробники отримають право наносити спеціальне маркування від Союзу птахівників України вирощено без антибіотиків.

Тож представники агрохолдингу МХП  закликають й інші підприємства відповідально ставитися  до виробництва, адже якість харчових продуктів впливає на здоров’я української нації.

Факти ICTV раніше писали про те, як виготовляють продукти на заводі Сяйвір.

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