В Киеве для предотвращения распространения коронавируса объявили карантин.
Временно также прекращена работа рынков и ярмарок и ограничена работа всех торговых заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.
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Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.
— С 17 марта временно приостановлена работа коммунальных рынков: Бессарабский рынок, Владимирский рынок, Житний рынок.
Также Департамент промышленности и развития предпринимательства своим приказом останавливает проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок, — сообщил заместитель председателя КГГА.
Ранее Факты ICTV писали, что Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.
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