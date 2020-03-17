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Факты / Украина / Общество

В Киеве закрыли рынки и ярмарки на время карантина

В Киеве для предотвращения распространения коронавируса объявили карантин.

Временно также прекращена работа рынков и ярмарок и ограничена работа всех торговых заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

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Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

— С 17 марта временно приостановлена ​​работа коммунальных рынков: Бессарабский рынок, Владимирский рынок, Житний рынок.

Также Департамент промышленности и развития предпринимательства своим приказом останавливает проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок, — сообщил заместитель председателя КГГА.

Ранее Факты ICTV писали, что Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.

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