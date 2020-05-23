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Факты / Видео / Украина

На Киевщине школа простояла несколько месяцев без крыши — почему и кто за это ответит

Несколько месяцев без крыши простояла школа в Киевской области. Рабочие сняли шифер и остановили работы. Мол, им не платят.

За это время помещение затопило, что даже пол начал гнить. Руководитель подрядной компании признает: затекание — их вина. Обещает, что все отремонтируют, но только крышу, откосы на окнах и стены. Прогнивший пол — это не к ним.

Кто ответит за халатность — смотрите в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему в Одессе рушатся здания.

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