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Факты / Видео / Украина

Отсутствие ремонта и нарушения при строительстве — почему в Одессе рушатся здания

Одесса разрушается на глазах, поочередно валятся старые здания, которые годами никто не ремонтирует и не собирается это делать в ближайшее время, упорно двигаются к морским обрывам и виллы, построенные со всеми нарушениями, лишь бы море с балкона было видно.

За этот месяц произошел уже четвертый обвал здания. На этот раз не выдержал дом, где проживали 35 человек. Постройке ровно 100 лет, признали ее аварийной еще 17 лет назад.

Чтобы сохранить архитектурное наследие Одессы, городские власти запустили программу по реставрации исторической части, которая рассчитана на 3 года. На год будет выделяться из бюджета города 400 млн грн. Подробнее о ситуации с аварийными домами в Одессе смотрите в сюжете Назара Бурхана.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что строительство элитных комплексов на побережье Одессы разрушает соседние многоэтажки.

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