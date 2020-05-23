На Київщині школа простояла кілька місяців без даху – чому та хто за це відповість

Кілька місяців без даху простояла школа на Київщині. Робітники зняли шифер і зупинили роботи. Мовляв, їм не платять.

За цей час приміщення затопило, що аж підлога почала гнити. Керівник підрядної компанії визнає: затікання – їхня вина. Обіцяє, що все відремонтують, але тільки дах, відкоси на вікнах та стіни. Прогнила підлога – це не до них.

Хто відповість за недбалість – дивіться у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому в Одесі руйнуються будівлі.