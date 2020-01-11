Вырезали более 50 деревьев. На Черкасчине черные лесорубы уничтожили вековые реликтовые дубы

В Черкасской области черные лесорубы вырезали более полусотни деревьев лесного массива в урочище Довжык. Уничтожили и повредили в том числе, три десятка возрастных реликтовых дубов. Такая же ситуация была здесь и в прошлом году. Тогда даже открыли уголовное производство.

Читайте: Запрет на вырубку карпатских лесов: почему закон действует наоборот

На выезде из урочища поляна. На ней уже разрезанные бревна, сложенные ветви и следы от грузовика. Про активную лесозаготовку в урочище власть и экологов сообщили местные жители, которые последние несколько недель слышат звуки бензопил. Детали в сюжете Ирины Цымбал.

Факты ICTV ранее писали о том, кто вырубает леса в Карпатах и почему штрафы не останавливают.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.