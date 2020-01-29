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Факти / Відео / Україна

На Миколаївщині браконьєри вирубали 80-річні дуби

Кілька десятків кремезних дубів знищили на Миколаївщині. Браконьєри орудували в лісосмузі, вирубали пів гектара. Забрали найкращі та найтовстіші частини стовбура. Еко-інспектори певні, спиляли для виготовлення меблів. Селяни і самі займаються вирубкою лісосмуг – для опалення. Але це справа рук професіоналів, певні лісівники. Як орудували браконьєри, ніхто не чув, відтак, винних навряд чи знайдуть.

Тим часом за рік-два південь країни очікують пилові бурі, певні екологи, якщо масове знищення лісосмуг не припиниться.

Шкоди завдано на 800 тис. грн. Від спиляних дубів браконьєри забрали тільки найтовстіші нетрухляві стволи, придатні для виготовлення меблів. Решту дерева кинули гнити.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Черкащині чорні лісоруби знищили вікові реліктові дуби.

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