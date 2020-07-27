На Николаевщине пенсионер сделал электромобиль из дивана и пианино

Николаевский пенсионер сделал электромобиль из мусора. В ход пошла фанера от старого дивана и ящика из-под электрического пианино. Из магазина в машине только двигатели и аккумуляторы.

Богдан Адамович — учитель физики, руководил школьным кружком юного техника. Его ученики получали призы за механические разработки. На пенсии мужчина решил сделать что-то для себя.

Большинство деталей переделанные из мусора. Оригинальные только два двигателя и гелиевые аккумуляторы. На них можно проехать 25 км со скоростью 20 км/ч.

А вот инженер из Николаева создает каяки по космическим технологиям.

Евгений Кулешов производит каяки из стеклопластика. Технология композита не новая, по ней изготавливают самолеты. Но в спортивной гребле на скорость нужна точность до миллиметров и граммов.

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