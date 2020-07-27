На Миколаївщині пенсіонер зробив електромобіль з дивана та піаніно

Миколаївський пенсіонер зробив електромобіль з непотребу. У хід пішла фанера від старого дивану і ящика з-під електричного піаніно. З магазину в машині тільки двигуни і акумулятори.

Богдан Адамович – вчитель фізики, керував шкільним гуртком юного техніка. Його учні отримували призи за механічні розробки. На пенсії чоловік вирішив зробити щось для себе.

Більшість деталей перероблені з непотребу. Оригінальні лише два двигуни і гелієві акумулятори. На них можна проїхати 25 км зі швидкістю 20 км/год.

А от інженер із Миколаєва створює каяки за космічними технологіями.

Євген Кулєшов виробляє каяки зі склопластику. Технологія композиту не нова, за нею виготовляють літаки. Але у спортивному веслуванні на швидкість потрібна точність до міліметрів і грамів.

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