На Николаевщине предприниматель незаконно добывает песок: почему его не могут наказать
Не овощи или зерновые, а карьер и мусор. Неподалеку Николаева предприниматель приобрел землю якобы для фермерства. Но вместо этого уже шесть лет добывает на участке песок. Возле достаточно масштабного карьера — хлам.
11 семей, живущих возле железнодорожной станции Ингул, от такого соседства страдают. Дорога в село к магазину уничтожена тяжелой техникой. Мусор испортил воду в скважинах.
За шесть лет, что функционирует карьер, сюда неоднократно вызывали полицию. Но у правоохранителей всегда одна реакция: все законно. Эта земля в частной собственности. Подробнее о ситуации смотрите в сюжете Елены Горячевой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о незаконной вырубке деревьев на Харьковщине.
2020-05-05
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