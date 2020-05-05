На Николаевщине предприниматель незаконно добывает песок: почему его не могут наказать

Не овощи или зерновые, а карьер и мусор. Неподалеку Николаева предприниматель приобрел землю якобы для фермерства. Но вместо этого уже шесть лет добывает на участке песок. Возле достаточно масштабного карьера — хлам.

11 семей, живущих возле железнодорожной станции Ингул, от такого соседства страдают. Дорога в село к магазину уничтожена тяжелой техникой. Мусор испортил воду в скважинах.

За шесть лет, что функционирует карьер, сюда неоднократно вызывали полицию. Но у правоохранителей всегда одна реакция: все законно. Эта земля в частной собственности. Подробнее о ситуации смотрите в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о незаконной вырубке деревьев на Харьковщине.

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