На Миколаївщині підприємець незаконно видобуває пісок: чому його не можуть покарати

Не овочі чи зернові, а кар’єр та сміття. Неподалік Миколаєва підприємець придбав землю начебто для фермерства. Та натомість уже шість років видобуває на ділянці пісок. Біля досить масштабного кар’єра – непотріб.

11 родин, що живуть біля залізничної станції Інгул, від такого сусідства страждають. Дорогу до села і магазину знищено важкою технікою. Сміття зіпсувало воду у свердловинах.

За шість років, що функціонує кар’єр, сюди неодноразово викликали поліцію. Та в правоохоронців завжди одна реакція: все законно. Ця земля у приватній власності. Докладніше про ситуацію дивіться у сюжеті Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про незаконну вирубка дерев на Харківщині.

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