Незаконная вырубка деревьев на Харьковщине: защитников леса запугивают расправой

На Харьковщине активисты зафиксировали ряд незаконных вырубок вековых дубов. В сутки из лесов вблизи Чугуева вывозили по несколько фур, наполненных бревнами так называемой деловой древесины, стоимость которой десятки тысяч гривен за кубометр.

Общие убытки достигают десятков миллионов гривен, – говорят активисты. На днях они застали четыре загруженные фуры, которые были непробиркованы – здоровые деревья лесорубы пытались вывезти на продажу.

Защищать вредителей леса приехали два десятка титушек. Активистов, выступивших в защиту леса облили зеленкой, угрожали даже убить, а еще пытались забрать из лесхоза арестованные полицией машины.

Черные лесорубы работают в связке с лесничеством, – считают активисты. Под видом санитарной рубки уничтожают абсолютно здоровые деревья – масштабы убытков только в Чугуево-Бабчанском лесхозе – десятки миллионов гривен. Хотя его работники уверяют – все законно.

В Кочеток, где находится местный лесхоз, с проверкой приехала комиссия из области. У полиции также есть вопросы к руководству предприятия. К лесхозу приходят два десятка местных – показать инспекторам масштабы бедствия. Собираются и столько же защитников лесорубов.

Работники лесхоза долго водили инспекторов лесом, показывают подготовленные участки – за выходные появились документы и бирки на пеньках и деревьях. Активисты показывают впечатляющие масштабы вырубки – там, куда может проехать только спецтехника. Вырезанные поляны, непрочипованные бревна деревьев, которые не успели вывезти – абсолютно здоровые, – говорят активисты, рубить их категорически нельзя.

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Тех, кто жалуются в полицию – запугивают, а из лесхоза массово увольняются работники – не готовы выполнять преступные приказы руководства. Такая ситуация по всей Харьковщине. А активисты убеждены: надежды на то, что местная полиция накажет черных лесорубов – нет, поэтому уже готовят обращение в Генпрокуратуру, НАБУ и к президенту.

В Харькове неизвестные сожгли автомобиль руководителя лесхоза Октябрьский Руслана Чагаровского – мужчина связывает это с профессиональной деятельностью, ведь боролся с черными лесорубами. Гараж вспыхнул в три часа ночи, сгорел внедорожник жены и некоторые вещи. Сумма ущерба – $35 тыс.

Четырех злоумышленников, которые облили гараж жидкостью и подожгли видел сосед лесника, он уже дал показания. Именно Чагаровский вскоре должен доложить президенту Зеленскому о незаконной рубке на территории лесхоза.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Нацпарке Карпат под видом санвырубки пилят леса.

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