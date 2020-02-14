На Миколаївщині школа просить батьків купити вогнегасники і респіратори

Роби ремонт, виділяй гроші на шкільні потреби, оплачуй охорону, а ще – сам дбай про пожежну безпеку в школі. На Миколаївщині в Первомайську батьків школярів попросили купити вогнегасники і респіратори.

Після страшної одеської пожежі батьків попередили: в школи вже кілька років рятувальники вимагають встановити протипожежну сигналізацію.

Освітяни попросили подбати про безпеку дітей їхніх батьків. Бо в бюджеті міста немає на це коштів. Докладніше – в сюжеті Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про пожежні навчання в університеті Каразіна.

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