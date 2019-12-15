15 км коридоров и 1 тыс. кабинетов: пожарные учения в университете Каразина

В Харькове спасатели провели учения в Национальном университете Каразина, в одном из крупнейших вузах страны. Эвакуация прошла успешно, но к руководству вуза немало вопросов.

Главный корпус университета – это настоящий лабиринт. Коридоры, пролеты, десятки тысяч квадратных метров помещения, добавить еще панику и плохую видимости, и университет может превратиться в настоящую ловушку.

Хоть это и обучение, нельзя терять ни секунды, в реальной ситуации – два глотка угарного газа хватит, чтобы потерять сознание.

Читайте: Рябошапка просит поднять штрафы за нарушение пожарной безопасности

Университет на 14 этажей, в нем коридоров на 15 километров, и более тысячи кабинетов. В каждом из них должен быть хотя бы один огнетушитель, и еще не менее десятка на этаж.

Университет в год потратил на мерах пожарной безопасности более миллиона гривен, а еще в разработке проекты по реконструкции устаревшей огнетушащей системы на порошковую, говорит проректор.

Спасатели посоветовали руководству хотя бы раз в неделю включать противопожарную сигнализацию и проводить учебную эвакуацию, чтобы действия студентов и преподавателей довести до автоматизма.

К слову, утром 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.