На Николаевщине требуют от Кабмина отменить дополнительную плату за доставку газа

Городские советы Баштанки и Первомайского на Николаевщине требуют от Кабмина отменить плату за доставку газа. В частном секторе газовая сеть строилась деньгами людей и местных бюджетов. Поэтому, депутаты считают, что дважды оплачивать свою собственность недопустимо.

10 лет назад 500 дворов села Доброе скинулись деньгами и провели себе газ. Каждая семья потратила тогда по $2 тыс. Некоторым пришлось для этого брать кредит в банке. Теперь жители села за доставку должны платить 150 грн в месяц. Детали в сюжете Елены Горячевой.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что введение в Украине двух отдельных платежек за газ, отображающие тариф на транспортировку и тариф на газ, было правильным шагом.

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