Гончарук: Две платежки за газ – правильный шаг

Введение в Украине двух отдельных платежек за газ, отображающих тариф на транспортировку и тариф на газ, было правильным шагом.

Такое мнение во время часа вопросов к правительству выразил премьер-министр Алексей Гончарук.

– По двум платежкам. Это правильный шаг. Но, действительно, правильнее было бы, если бы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но при этом правильно организовать, чтобы это все равно был один документ. Мы сейчас над этим работаем, – сказал Гончарук.

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По его словам, в ближайшее время сделают все для того, чтобы подавать людям соответствующую информацию понятнее.

Премьер-министр добавил, что в сумме две новые платежки меньше предыдущих.

К слову, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что платежки за транспортировку газа уменьшат для людей, которые не пользуются газоснабжением.