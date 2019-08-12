В Одесской области непогода перевернула 2-этажный дом и поставила его на авто

Одесская область до сих пор приходит в себя после непогоды, что прошла на прошлой недели. В поселке Молога, где прорвало дамбу, сильный поток воды поднял двухэтажный дом и перебросил его на соседний, придавив новенький электрокар.

Сельский голова ищет кран, чтобы поставить дом на место, а селяне выгребают из своих домов грязь, и достают из ила утопленных домашних животных.

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Один местный спастись не успел. В дачном кооперативе Молога около сотни частных домов. Ни один не уцелел. Все дома буквально утонули в грязи.

Напомним, сильный ливень в Одессе затопил улицы и автомобили, а также разрушил дороги.

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