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На Одещині негода перекинула 2-поверховий дім і поставила його на авто

Одещина й досі оговтується після минулотижневої негоди. У селищі Молога, де прорвало дамбу, сильний потік води підняв двоповерховий будинок та перекинув його на сусідній, придавивши новенький електрокар.

Сільський голова шукає кран, щоб поставити дім на місце, а селяни вигрібають зі своїх домівок багнюку, та дістають із мулу втоплених домашніх тварин.

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Один місцевий врятуватися не встиг. У дачному кооперативі Молога близько сотні приватних будинків. Жоден не вцілів. Усі домівки буквально потонули у багнюці.

Нагадаємо, сильна злива в Одесі затопила вулиці та автомобілі, а також зруйнувала дороги.

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