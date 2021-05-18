На Востоке из-за обстрела агропредприятие осталось без электроснабжения

На Востоке пророссийские наемники за прошедшие сутки открывали огонь по украинским передовым позициям двумя сериями, что состояли из около 15-20 мин.

Применяли запрещенный калибр 82 и 120 мм.

Кроме того, противник продолжает попадать в объекты гражданской инфраструктуры. Так, в результате вчерашнего обстрела одно из агропредприятий на Светлодарской дуге осталось без электроснабжения.

– Видно, что огонь открывали люди, которые разбираются, у них есть определенный профессиональный уровень, потому что били очень плотно и прицельно. Это были регулярные войска Российской Федерации, – говорит военнослужащий ВСУ Алексей.

Еще пророссийские наемники пытаются все ближе подобраться к позициям наших военнослужащих – делают вылазки, ближе подходят к нашим наблюдательным постам и открывают огонь из стрелкового оружия.

Делают это для того, чтобы спровоцировать украинских воинов на огонь на поражение и впоследствии обвинить в нарушении перемирия.

Заседание ТКГ

Во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе не стоит ожидать значительных сдвигов или прогресса в переговорах, поскольку на позицию России не могут повлиять даже Европа и США.

Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, Россия сейчас всеми возможными способами пытается заставить Украину признать “Л/ДНР”, и изменить позицию Кремля по этому вопросу не удается даже с помощью влияния западных стран.

Фото: Штаб ООС

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