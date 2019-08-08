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Факты / Видео / Украина

На Волыни собрали первый урожай персиков: как выращивают и чем особенные

На Волыни собрали первый урожай персиков. Через два года плоды дала единственная в области плантация этих сочных фруктов.

Сорта здесь особенно выносливые, специально для полесского климата. Выращивали саженцы из семян персика, который растет в регионе Восточной Азии.

Деревья могут выдержать сильный мороз и жару до 50 градусов.

Создать на Волыни персиковый рай решили трое – врач, строитель и водитель. Сейчас в их рассаднике 35 видов, кроме персиков, есть нектарины, яблони, груши, сливы, вишни.

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В следующем году фермеры планируют засадить персиками 30 гектаров.

К слову, с 6 августа в Украине меняют правила маркировки продуктов. Производители должны увеличить шрифт на этикетках. Также указывать подробную информацию – содержит ли продукт аллергены, или размораживался ли он.

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