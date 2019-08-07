Музей экзотических бабочек в Польше: цена и что можно увидеть

Вблизи Кракова семья создала своеобразный музей живых бабочек. В течение лета здесь ежедневно принимают посетителей, а для школьников проводят мастер-классы по биологии и химии.

Семья из Польши доказала, что экзотические бабочки могут адаптироваться и размножаться в этих широтах. Должна быть температура не ниже, чем 15 градусов, влажный воздух и соответствующие растения, из которых бабочки будут пить нектар.

Владельцы музея живых бабочек вложили собственные деньги и идеи. За три года инвестиции возвращаются.

Чтобы посетители могли любоваться бабочками, вынуждены каждые две недели покупать более сотни коконов и куколок. Их привозят из Британии. Уже имеют 20 видов бабочек.

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Чтобы увидеть это чудо придется заплатить 20 злотых за билет, это 150 грн.

К слову, во Львове супруги у себя дома открыли мини зоопарк. У них 10 енотов, которые радуют не только хозяев. Люди выстраиваются в очередь, чтобы поиграть с полосатыми животными.

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