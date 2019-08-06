Маркировка продуктов в Украине: какие изменения и что надо знать

С 6 августа в Украине меняют правила маркировки продуктов. Производители должны увеличить шрифт на этикетках. Также указывать подробную информацию – содержит ли продукт аллергены, или размораживался ли он.

Теперь просто указать дату производства не достаточно.

По новому закону о сроке годности будут сообщать двумя способами.

Рекомендация – лучше употребить до, означает, что товар можно употреблять и после этой даты, а вот продавать – точно нет. А вот если пишут – употребить до – после завершения срока лучше не рискуйте. Также производители должны указывать, размораживали товар и когда и сколько льда в замороженном продукте.

Обязательная информация о питательной ценности, для колбас – содержание мяса. Если продукт содержит аллергены – их не просто указывают, а выделяют отдельным шрифтом или цветом.

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В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов контролировать обещают, но отмечают, новую маркировку будут вводить постепенно. У производителей обычных продуктов есть три года, чтобы изменить этикетки. У производителей органики время до 2020 года.

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