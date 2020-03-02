На Закарпатье пятый год простаивает мусороперерабатывающий завод: села утопают в хламе

На Закарпатье уже пятый год простаивает мусороперерабатывающий завод. Он единственный в области. На строительство потратили почти миллион евро, деньги дал Евросоюз. В декабре 2015 года завод торжественно открыли, запустили сортировочную линию и сразу же остановили. С тех пор завод так и не заработал.

Потому что для полноценной его работы не хватает полигона для захоронения отходов, подъездной дороги и инженерных сооружений. Государство на это денег годами не давала. Их снова выпросили у Европы.

Предприятие возвели возле села Яноши, 7, 5 км от ближайших домов. Место специально выбрали посреди поля, сюда должны свозить мусор из сорока деревень.

Областная власть убеждает: строительство завода смогут продолжить уже летом.

А пока Закарпатье захлебывается от мусора. Оно повсюду: в реках, на полях и в лесах. Девать его некуда.

Факты ICTV ранее писали о том, что река Боржава завалена мусором.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.