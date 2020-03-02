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На Закарпатті п’ятий рік простоює сміттєпереробний завод: села потопають у непотребі

На Закарпатті вже п’ятий рік простоює сміттєпереробний завод. Він єдиний в області. На будівництво витратили майже мільйон євро, гроші дав Євросоюз. У грудні 2015 року завод урочисто відкрили, запустили сортувальну лінію і одразу ж зупинили. Відтоді завод так і не запрацював.

Бо для повноцінної його роботи бракує полігону для захоронення відходів, під’їзної дороги та інженерних споруд. Держава на це грошей роками не давала. Їх знову випросили у Європи.

Підприємство звели поблизу села Яноші, за 7, 5 км від найближчих будинків. Місце спеціально вибрали посеред поля, сюди мали звозити сміття із сорока сіл.

Обласна влада переконує: будівництво заводу зможуть продовжити уже влітку.

А поки що Закарпаття захлинається від сміття. Воно повсюди: у річках, на полях і в лісах. Дівати його нікуди.

Факти ICTV раніше писали про те, що річка Боржава завалена сміттям.

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