На Закарпатье Skoda столкнулась с рейсовым автобусом – десять пострадавших

На Закарпатье вблизи поселка Ясиня сегодня утром столкнулся легковой автомобиль с рейсовым автобусом, в котором было 25 пассажиров.

От удара автобус перевернулся, а легковушка снесла ограждение и упала в кювет. Пострадали десять человек. По предварительной информации полиции, виновник аварии – 21-летний водитель Skoda. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. У пострадавших травмы различной тяжести, их госпитализировали, водители цели.

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