На Закарпатті Skoda зіткнулась з рейсовим автобусом – десять постраждалих
На Закарпатті поблизу селища Ясіня сьогодні зранку зіткнувся легковий автомобіль із рейсовим автобусом, у якому було 25 пасажирів.
Від удару автобус перекинувся, а легковик зніс огорожу і впав у кювет. Постраждало десятеро людей. За попередньою інформацією поліції, винуватець аварії – 21-річний водій Skoda. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у автобус. У потерпілих травми різної важкості, їх госпіталізували, водії цілі.
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2019-08-28
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