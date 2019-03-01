На Закарпатье в горах нашли потерянных туристов

На Закарпатье в горах снова заблудились туристы. Пара одесситов спускалась с Говерлы и сбилась с пути.

Вчера вечером они прислали спасателям свои джипиэс координаты. Те искали их всю ночь.

Нашли. Туристы были в ущелье между горами. Сейчас их транспортируют вниз. Мужчина идет самостоятельно, а вот женщина – в тяжелом состоянии, ее несут на носилках.

Читайте: Сутки блудили в горах. В Карпатах спасли 4 туристов

У нее сильное переохлаждение и травма ноги. Погода очень плохая – порывистый ветер, мороз и очень слабая видимость.

А еще есть угроза схода лавин. В месте проведения спасательной операции крутые склоны, есть много коварных надувов и снежных карнизов.

В ближайшем селе на спасенных уже ждет скорая.

К слову, на Говерле пропали двое туристов из Одессы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.