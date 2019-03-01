На Закарпатті у горах знайшли загублених туристів

На Закарпатті у горах знову заблукали туристи. Пара одеситів спускалася з Говерли і збилася зі шляху.

Вчора ввечері вони надіслали рятувальникам свої джіпіес координати. Ті шукали їх цілу ніч.

Знайшли. Туристи були в ущелині між горами. Нині їх транспортують вниз. Чоловік йде самостійно, а от жінка – у важкому стані, її несуть на ношах.

Читайте: Добу блукали в горах. У Карпатах врятували 4 туристів

У неї сильне переохолодження і травма ноги. Погода вкрай погана – поривчастий вітер, мороз і надзвичайно слабка видимість.

А ще є загроза сходження лавин. У місці проведення рятувальної операції круті схили, є багато підступних надувів та снігових карнизів.

У найближчому селі на врятованих вже чекає швидка.

До слова, на Говерлі пропали двоє туристів з Одеси.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.