На Закарпатті у горах знайшли загублених туристів
На Закарпатті у горах знову заблукали туристи. Пара одеситів спускалася з Говерли і збилася зі шляху.
Вчора ввечері вони надіслали рятувальникам свої джіпіес координати. Ті шукали їх цілу ніч.
Знайшли. Туристи були в ущелині між горами. Нині їх транспортують вниз. Чоловік йде самостійно, а от жінка – у важкому стані, її несуть на ношах.
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У неї сильне переохолодження і травма ноги. Погода вкрай погана – поривчастий вітер, мороз і надзвичайно слабка видимість.
А ще є загроза сходження лавин. У місці проведення рятувальної операції круті схили, є багато підступних надувів та снігових карнизів.
У найближчому селі на врятованих вже чекає швидка.
До слова, на Говерлі пропали двоє туристів з Одеси.