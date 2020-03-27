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На Закарпатті жінка з Covid-19 два дні поспіль відвідувала церкву

В Україні вже 226 хворих на коронавірус, 30 нових пацієнтів з’явилось за останній день. Додався один пацієнт у Броварах на Київщині, там уже троє інфікованих. У Заліщиках на Тернопільщині підтвердили другий випадок. Ще дев’ять заражених коронавірусом додалося на Вінниччині. Серед них – медсестра пологового будинку, яка контактувала з приїжджими з Польщі. Від початку пандемії в Україні померло вже п’ятеро людей.

На Закарпатті лабораторією МОЗ підтверджено перший випадок коронавірусу. Захворіла 68-річна жителька міста Мукачево. Ще 23 березня її госпіталізували до обласної інфекційної лікарні в Ужгороді. Медики запевняють, що вона в задовільному стані. На початку березня її чоловік повернувся з Італії, у нього коронавірусу не виявлено. Захворіла два дні поспіль відвідувала церкву. Встановлено 40 людей, які з нею контактували, всі вони на самоізоляції. Докладніше у сюжеті Сергія Сіліна.

Нагадаємо, священики УПЦ МП в Запоріжжі 27 березня піднялися в небо на гелікоптері, щоб прочитати над містом молитву від коронавірусу.

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