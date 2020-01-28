Надбудови в Києві. Хто дозволяє псувати історичний центр столиці

На одній з центральних вулиць Києва, Прорізній, серед історичних пам’яток з’явилась свіженька надбудова. Два зайвих поверхи у дореволюційному будинку виросли за півтора року, крім цього тут навіть примудрилися обладнати масивні балкони.

На надбудову в історичній частині міста відреагували у Міністерстві культури. Там кажуть, що це не припустимо, бо саме по вулиці Прорізній проходить охоронна буферна зона об’єктів ЮНЕСКО. Та вдіяти в міністерстві нічого не можуть. У Департаменті містобудування та архітектури Києва теж вмивають руки, кажуть, що дозволу не давали, а контролюють не вони. Деталі у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, на скандальній забудові в Києві сталася бійка – четверо постраждалих.

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