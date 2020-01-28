Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Надбудови в Києві. Хто дозволяє псувати історичний центр столиці

На одній з центральних вулиць Києва, Прорізній, серед історичних пам’яток з’явилась свіженька надбудова. Два зайвих поверхи у дореволюційному будинку виросли за півтора року, крім цього тут навіть примудрилися обладнати масивні балкони.

На надбудову в історичній частині міста відреагували у Міністерстві культури. Там кажуть, що це не припустимо, бо саме по вулиці Прорізній проходить охоронна буферна зона об’єктів ЮНЕСКО. Та вдіяти в міністерстві нічого не можуть. У Департаменті містобудування та архітектури Києва теж вмивають руки, кажуть, що дозволу не давали, а контролюють не вони. Деталі у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, на скандальній забудові в Києві сталася бійка – четверо постраждалих.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На скандальній забудові в Києві сталася бійка – четверо постраждалих
Будівництво елітних комплексів на узбережжі Одеси руйнує сусідні багатоповерхівки
На Майдані розбирають скандальну надбудову і обіцяють перевірки решти
Фільми, лекції та виставки: у миколаївському Будинку офіцерів відкрили арт-майданчик
Як руйнують 800-річну легендарну фортецю у Кам’янці
У Парижі зберігся будинок, де жив легендарний алхімік
Як Київ втрачає історичне обличчя і чому це ніхто не може зупинити
Топ-5 найбільш скандальних боржників-девелоперів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка