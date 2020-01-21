На скандальной застройке в Киеве произошла драка – четверо пострадавших

Борьба за прибрежную территорию Днепра в столице продолжается. Еще в 2016 году активисты отвоевали территорию, на которой начали строить две многоэтажки, в результате чего чуть не разрушился Патриарший собор УГКЦ в Киеве.

Сейчас бороться с уже новым застройщиком нужно снова. Но теперь борьба стала кровавой. Утром 21 января в результате драки между местными жителями и неизвестными молодыми людьми, которые сопровождали строительную технику четыре человека с ушибами попали в больницу. Чтобы этого не повторилось – люди готовы строить баррикады и организовать круглосуточное дежурство. Больше о ситуации в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, строительство элитных комплексов на побережье Одессы разрушает соседние многоэтажки.

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