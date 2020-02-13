Надежность и доступная цена. В Украине назвали лучшие авто 2020 года

19-й год подряд в Украине выбирают лучший автомобиль. Отбирают на конкурс по харакретистикам двигателя, скорости, удобства и безопасности автомобиля. Также обращают внимание на цену и доступность в продаже. В 2020 году в конкурсе за звание лучшего соревновались 25 автомобилей в 12 номинациях.

Лучшим пикапом эксперты назвали – Ford Ranger, компактный кроссовер – Lexus UX, малый класс – Skoda Fabia, средний и бизнес – Skoda Superb. Кроме основных 10 номинаций, было две главные – легковой автомобиль года и кроссовер Украины 2020. Здесь победителями стали – Peugeot 508, как легковушка, и Toyota RAV4 как кроссовер. Детали в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, Факты ICTV писали о топ-60 самых безопасных авто 2020.

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