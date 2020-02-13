Надійність і доступна ціна. В Україні назвали найкращі авто 2020 року

19-й рік поспіль в Україні обирають кращий автомобіль. Відбирають до конкурсу по характеристикам двигуна, швидкості, зручності та безпеки автівки. Також звертають увагу на ціну та доступність у продажу. В 2020 році у конкурсі за звання кращого змагалися 25 автівок у 12 номінаціях.

Найкращим пікапом експерти назвали – Ford Ranger, компактний кросовер – Lexus UX, малий клас – Skoda Fabia, середній та бізнес – Skoda Superb. Окрім основних 10 номінацій, було дві головні – легковий автомобіль року та кросовер України 2020. Тут переможцями стали – Peugeot 508, як легковик, і Toyota RAV4 як кросовер. Деталі у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про топ-60 найбезпечніших авто у 2020.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.