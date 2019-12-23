Надрукувати ракету на принтері – майже реальність: розробки українських науковців
Надрукувати ракету на принтері – майже реальність. Інноваційна розробка компанії з Дніпра дає змогу виготовляти окремі елементи космічних апаратів з високоміцних металів. Окрім України, технологію використовують лише найбільші технологічні гіганти світу.
Інновацію поки лише мріють опанувати Китай та Індія. Технологія майбутнього дає змогу в рази прискорити виготовлення деталей ракети та зменшити їхню собівартість.
За допомогою металевого порошку унікальний 3D принтер друкує деталь ракетного двигуна.
Суперлегкі та міцні – на їхнє виготовлення замість місяця необхідно всього кілька днів. Таких 3D принтерів в Україні одиниці. Пристрій повністю автоматизований, обслуговує його 5 фахівців. Виробляє деталі, які неможливо отримати за допомогою традиційних методів. Головна перевага – швидкість та якість.
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Підприємство у Дніпрі – частина приватної американської аерокосмічної компанії з головним офісом в Остіні. Підприємство розробляє легкі ракетоносії для запуску вантажів у космос. У цих цехах на сучасному обладнанні півтори сотні фахівців виготовляють деталі для ракет.
Унікальна технологія дозволяє не лише значно скоротити час виготовлення деталей, а й знизити їхню собівартість. Готові комплектуючі відправляють у Штати, де і збирають ракетоносій. На початку наступного року один із таких американці запустять у космос.
Ця компанія в Україні єдина приватна, яка працює в космічній галузі. На підприємстві прагнуть створити конкуренте середовище та залучити іноземних інвесторів.
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