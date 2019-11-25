Чрезвычайная ситуация в Светловодске: 45-тысячный город до сих пор без отопления

Чрезвычайная ситуация техногенного характера объявлена в Светловодске Кировоградской области. В 45-тысячный город до сих пор не подали тепло.

Несмотря на обещания и отчеты чиновников, люди замерзают в холодных квартирах, а дети болеют.

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В садах работают только несколько групп, школьники же более месяца на каникулах. Нынешнею неделю большинство учеников будет отрабатывать в июне. В школу пошли только выпускники.

Жители вынуждены греться газом.

Люди в отчаянии от холода и безысходности, в который раз вышли на акцию протеста.

Почему город оказался не готов к отопительному сезону чиновники собираются выяснять только сейчас. В их отчетах Светловодск был технически готов.

Ранее Факты ICTV писали, как начался отопительный сезон в Украине.

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