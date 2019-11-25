Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Чрезвычайная ситуация в Светловодске: 45-тысячный город до сих пор без отопления

Чрезвычайная ситуация техногенного характера объявлена в Светловодске Кировоградской области. В 45-тысячный город до сих пор не подали тепло.

Несмотря на обещания и отчеты чиновников, люди замерзают в холодных квартирах, а дети болеют.

Читайте: Без отопления большая часть Кропивницкого – причина

В садах работают только несколько групп, школьники же более месяца на каникулах. Нынешнею неделю большинство учеников будет отрабатывать в июне. В школу пошли только выпускники.

Жители вынуждены греться газом.

Люди в отчаянии от холода и безысходности, в который раз вышли на акцию протеста.

Почему город оказался не готов к отопительному сезону чиновники собираются выяснять только сейчас. В их отчетах Светловодск был технически готов.

Ранее Факты ICTV писали, как начался отопительный сезон в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Жителям Новояворовска и Нового Роздола включили отопление
В Новом Роздоле включили отопление
Дети на каникулах, в домах грибок: почему Светловодск до сих пор без тепла
Украина этой зимой даже без транзита газа не замерзнет – Оржель
Когда можно не платить за отопление – три условия
Без отопления большая часть Кропивницкого – причина
Без отопления два города на Харьковщине: объявлено чрезвычайное положение
Кипяток лился с 5-го по 1-й этажи шесть часов: в Киеве затопило десятки квартир

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка