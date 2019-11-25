Надзвичайна ситуація у Світловодську: 45-тисячне місто досі без опалення

Надзвичайну ситуацію техногенного характеру оголошено у Світловодську на Кіровоградщині. У 45-тисячне місто досі не подали тепло.

Попри обіцянки і звіти чиновників, люди замерзають у холодних квартирах, а діти хворіють.

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У садочках працюють лише кілька груп, школярі ж понад місяць на канікулах. Нинішній тиждень більшість учнів відпрацьовуватимуть у червні. До школи нині пішли лише випускники.

Мешканці змушені грітися газом.

Люди у відчаї від холоду і безвиході вкотре вийшли на акцію протесту.

Чому місто виявилося не готовим до опалювального сезону чиновники збираються з’ясовувати тільки тепер. В їхніх звітах Світловодськ був технічно готовий.

Раніше Факти ICTV писали, як почався опалювальний сезон в Україні.

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