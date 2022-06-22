Нефтеперерабатывающий завод в России могли атаковать беспилотником PD-2 или Phenix Ghost

В Новошахтинске Ростовской области РФ утром 22 июня произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Вероятно он был поражен беспилотником.

Сначала российские издания и пропагандисты РИА Новости, ссылаясь на слова местных жителей и спасателей, писали, что после “возгорания в теплообменнике” клубы черного дыма “разносятся на несколько километров” и “пострадавших нет”.

Также писали, что “причина произошедшего пока неизвестна”.

Позже в сети появилось видео, как дрон-камикадзе спикировал точно на ректификационную колонну – критически взрывоопасную часть предприятия.

Местные Telegram-сообщества со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают, что беспилотник попал в первый котел завода.

Впоследствии, губернатор Ростовской области заявил, что атаковавшие Новошахтинский НПЗ беспилотники “предварительно украинского производства”.

Ресурс Defense Express отмечает, что нефтеперерабатывающий завод находится более чем в 150 км от линии фронта. На видео, заметно, что дрон построен по двухбалочной схеме с развитым хвостовым оперением. Отмечается, что по такой схеме в распоряжении ВСУ есть три дрона: Bayraktar TB2, PD-1 (PD-2), а также ACS-3 (Raybird-3).

Визуально похожим дроном, к тому, который поразил завод в Ростовской области, является вариант из PD-1 или PD-2. Однако ресурс отмечает, что хвостовое оперение дрона из видео выглядит более развитым, оно H-образно. Кромка крыла имеет прямой профиль по переднему краю и оно короче, кроме того, нет характерных винглетов на конечностях крыла.

Авторы материала предполагают, что на видео мог попасть тайный Phenix Ghost. Но и его доступное описание не совпадает с тем, что можно увидеть на видео.

Источник: Defense Express

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