Нафтопереробний завод у Росії могли атакувати безпілотником PD-2 або Phenix Ghost

У місті Новошахтинськ Ростовській області РФ вранці 22 червня сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Ймовірно його було уражено безпілотником.

Спершу російські видання та пропагандисти РИА Новости, посилаючись на слова місцевих жителів та рятувальників, писали, що після “займання в теплообміннику” клуби чорного диму “розносяться на кілька кілометрів” і “постраждалих немає”.

Також писали, що “причина, того, що сталося, поки невідома”.

Пізніше у мережі з’явилося відео, як дрон-камікадзе спікірував точно на ректифікаційну колону – критично вибухонебезпечну частину підприємства.

Місцеві Telegram-спільноти з посиланням на джерела у силових структурах повідомляють, що безпілотник потрапив до першого казана заводу.

Ресурс Defense Express зазначає, що нафтопереробний завод знаходиться у понад 150 км від лінії фронту. На відео, помітно, що дрон побудований за двобалковою схемою з розвиненим хвостовим оперенням. Зазначається, що за такою схемою у розпорядженні ЗСУ є три дрони: Bayraktar TB2, PD-1 (PD-2), а також ACS-3 (Raybird-3).

Візуально схожим дроном, до того, який вразив завод у Ростовській області, є варіант з PD-1 або PD-2. Однак ресурс зазначає, що хвостове оперення дрона з відео виглядає більш розвиненим, воно H-подібне. Кромка крила має прямий профіль по передньому краю і воно коротше, окрім того, немає характерних вінглетів на кінцівках крила.

Автори матеріалу припускають, що на відео міг потрапити таємний Phenix Ghost. Але і його доступний опис не співпадає з тим, що можливо побачити на відео.

Джерело: Defense Express

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