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Крупнейший кризис за 100 лет. Как карантин повлияет на мировую экономику

Международный валютный фонд прогнозирует, что через коронавирус мировую экономику ждет самый обвал за последние 100 лет. Последний раз подобный кризис планета пережила во времена Великой депрессии. Чтобы сгладить последствия экономического кризиса, глава МВФ Кристалина Георгиева призвала правительства стран к решительным мерам уже сейчас. Речь идет о поддержке предприятий и отдельных граждан.

Экономика на всех континентах начала давать заметные трещины. В США жесткий карантин вызвал волну безработицы, за последнюю неделю незанятых в стране стало еще 6,5 млн человек. Объемы помощи таким американцам достигли рекордного уровня, за последние три недели за ней обратились 16,6 млн граждан США. Между тем президент Дональд Трамп уверен, что последствия эпидемии преодолеют быстро. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, Китай из-за пандемии коронавируса ограничит список животных, мясо которых можно будет покупать и потреблять.

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