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Найбільша криза за 100 років. Як карантин вплине на світову економіку

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що через коронавірус світову економіку чекає найбільший обвал за останні 100 років. Востаннє подібну кризу планета пережила у часи Великої депресії. Щоб згладити наслідки економічної кризи, очільник МВФ Крісталіна Георгієва закликала уряди країн до рішучих заходів уже зараз. Йдеться про підтримку підприємств і окремих громадян.

Економіка на всіх континентах почала давати помітні тріщини. У США жорсткий карантин спричинив хвилю безробіття, за останній тиждень незайнятих у країні стало ще 6,5 млн людей. Обсяги допомоги таким американцям сягнули рекордного рівня, за останні три тижні по неї звернулися 16,6 млн громадян США. Тим часом президент Дональд Трамп впевнений, що наслідки епідемії подолають швидко. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, Китай через пандемію коронавірусу обмежить список тварин, м’ясо яких можна буде купувати та споживати.

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