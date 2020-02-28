Самая большая юридическая победа Украины. Как Нафтогаз одолел Газпром в Стокгольме

Одна из важнейших побед в новейшей истории. Два года назад 28 февраля Нафтогаз Украины выиграл четырехлетний арбитражный процесс против российского Газпрома в Стокгольмском трибунале. Суд подтвердил нарушение российским монополистом обязательств по объемам транзита газа и присудил в пользу Украины компенсацию в почти $5 млрд.

Мы победили потому, что правда была на нашей стороне. Украина доказала, что Газпром нарушал положения контрактов. В частности, Газпром не осуществлял транзит через Украину обещанные 110 млрд кубометров газа в год. Зато требовал с Нафтогаза покупать топливо по принципу бери или плати, еще и по завышенной цене. Детали в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, цена на газ в Европейском Союзе стремительно падает. Она уже снизилась до десятилетнего минимума.

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