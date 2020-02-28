Найбільша юридична перемога України. Як Нафтогаз здолав Газпром у Стокгольмі

Одна з найважливіших перемог в новітній історії. Два роки тому 28 лютого Нафтогаз України виграв чотирирічний арбітражний процес проти російського Газпрому в Стокгольмському трибуналі. Суд підтвердив порушення російським монополістом зобов’язань щодо обсягів транзиту газу та присудив на користь України компенсацію в майже $5 млрд.

Ми перемогли тому, що правда була на нашому боці. Україна довела, що Газпром порушував положення контрактів. Зокрема Газпром не транзитував Україною обіцяні 110 млрд кубометрів газу на рік. Натомість вимагав з Нафтогазу купувати паливо за принципом бери або плати, ще й за завищеною ціною. Деталі у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, ціна на газ у Європейському Союзі стрімко падає. Вона вже знизилась до десятирічного мінімуму.

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