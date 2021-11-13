Самое дорогое сало за все времена: почему и когда ждать понижения цены

Еще месяц назад сало в большинстве регионов обошлось в 80-90 грн/кг. Сегодня цена выросла почти вдвое.

В разных регионах кило можно купить за 130–150 грн/кг. В столице есть и по 200 грн/кг.

Объективные причины для подорожания сала есть – это и африканская чума, и скачок цен на кукурузу и зерно, а еще дефицит именно сальных, а не мясных свиней.

И все же цена на сало выросла из-за бедности большинства украинцев. Как бы это ни парадоксально ни звучало.

Продавцы тоже жалуются на удорожание газа, электричества и дорогие корма. Мол, потому свиньи в закупке и подорожали.

А еще украинцы, несмотря на цену, традиционно отдают предпочтение именно салу.

Эксперты не исключают, что цена на мясо свиньи вырастет в ближайшее время. А вот сало пока вряд ли подешевеет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.