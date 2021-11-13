Найдорожче сало за всі часи: чому і коли чекати зниження ціни

Ще місяць тому сало в більшості регіонів коштувало 80-90 грн/кг. Сьогодні ціна зросла майже вдвічі.

У різних регіонах кіло можна купити за 130-150 грн/кг. У столиці є й по 200 грн/кг.

Об’єктивні причини для здорожчання сала є – це й африканська чума, і стрибок цін на кукурудзу та зерно, а ще дефіцит саме сальних, а не м’ясних свиней.

Та все ж ціна на сало виросла через бідність більшості українців. Як би це парадоксально не звучало.

Продавці теж жаліються на здорожчання газу, електрики та дорогі корми. Мовляв, тому свині в закупці й здорожчали.

А ще українці, попри ціну, традиційно, віддають перевагу саме салу.

Експерти не виключають, що ціна на м’ясо свині виросте вже найближчим часом. А от сало поки навряд чи подешевшає.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.