Найдорожче сало за всі часи: чому і коли чекати зниження ціни
Ще місяць тому сало в більшості регіонів коштувало 80-90 грн/кг. Сьогодні ціна зросла майже вдвічі.
У різних регіонах кіло можна купити за 130-150 грн/кг. У столиці є й по 200 грн/кг.
Об’єктивні причини для здорожчання сала є – це й африканська чума, і стрибок цін на кукурудзу та зерно, а ще дефіцит саме сальних, а не м’ясних свиней.
Та все ж ціна на сало виросла через бідність більшості українців. Як би це парадоксально не звучало.
Продавці теж жаліються на здорожчання газу, електрики та дорогі корми. Мовляв, тому свині в закупці й здорожчали.
А ще українці, попри ціну, традиційно, віддають перевагу саме салу.
Експерти не виключають, що ціна на м’ясо свині виросте вже найближчим часом. А от сало поки навряд чи подешевшає.
2021-11-13