С начала 2021 года в Украине ощутимо выросли цены на мясо. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Значительно подорожало куриное филе: если в декабре 2020 года оно в среднем стоило 91,71 грн за килограмм, то по состоянию на сентябрь 2021-го его стоимость уже составляла 115,10 грн за килограмм.

То есть цены на куриное филе с начала года выросли на 25,5%.

Еще больше возросла стоимость птицы (куриных тушек): с 55,96 грн за килограмм в декабре до 71,40 грн за килограмм по состоянию на сентябрь текущего года (т.е. на 27,6%).

Говядина с начала года подорожала на 18,8%. Так, если в конце прошлого года стоимость этого мяса в среднем составляла 144,82 грн за килограмм, то в сентябре нужно было отдать уже 172,04 грн.

А цены на свинину стали выше на 7,4%. В декабре килограмм мяса можно было приобрести в среднем за 115,86 грн. В сентябре 2021 года средняя стоимость свинины составила 124,45 грн за килограмм.

По прогнозам Национального банка Украины, пик роста потребительских цен пришелся на сентябрь и ожидался в октябре 2021 года. В дальнейшем в НБУ прогнозировали, что инфляция начнет замедляться и снизится к концу года до однозначного уровня.

По данным Госстата, в сентябре этого года продукты питания в Украине подорожали на 1,2%. Больше всего выросли цены на яйца (на 13,6%), сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб.