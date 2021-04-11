Самые популярные украинский и математика. Как прошло пробное ВНО в Украине
В этом году уже второй раз во многих городах Украины пробное независимое оценивание не произойдет для десятков тысяч учеников. На Днепропетровщине, которая сейчас в оранжевой зоне, старшеклассники все же могут проверить свои знания.
Всего в области на ВНО зарегистрировались более 30 тыс. учащихся, каждый третий и на пробное тестирование. Делали это с учетом карантинных норм. Накануне все пункты тестирования проверили.
Пробное тестирование провели в пятидесяти пунктах области. Их проверили на соблюдение карантинных требований, в пятнадцати из них были замечания.
Разметка в коридоре, антисептики и маски, соблюдение социальной дистанции — во время пробного ВНО за партой должен быть один школьник.
Соблюдать карантинные требования не сложно. Проблемно было найти замену методистам, которые инфицировались в последние дни, ведь область в лидерах по количеству больных коронавирусом.
Из-за разделения на карантинные зоны и строгих ограничений, пробное ВНО не произошло для школьников Киева, Черниговской и Николаевской областей.
На Днепропетровщине же, основная сессия тестирования начнется 25 мая, а закончится 15 июня. Регистрация на ВНО уже завершилась, самыми популярными экзаменами среди учащихся традиционно стали украинский и математика.
Пробное ВНО в Киеве
Пробное ВНО в Киеве и Черниговской области переносится на 24 апреля из-за остановки работы общественного транспорта. Основная сессия тестирования состоится по расписанию.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования .