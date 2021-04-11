Найпопулярніші українська та математика. Як пройшло пробне ЗНО в Україні

Цього річ вже вдруге в багатьох містах України пробне незалежне оцінювання не відбудеться для десятків тисяч учнів. На Дніпропетровщині, яка наразі в помаранчевій зоні, старшокласники все ж мають змогу перевірити свої знання.

Всього в області на ЗНО зареєструвалися понад 30 тис. учнів, кожен третій і на пробне тестування. Робили це з урахуванням карантинних норм. Напередодні всі пункти тестування перевірили.

Пробне тестування провели у п’ятдесяти пунктах області. Їх перевірили на дотримання карантинних вимог, до п’ятнадцяти з них були зауваження.

Розмітка в коридорі, антисептики та маски, дотримання соціальної дистанції – під час пробного ЗНО за партою повинен бути один школяр.

Дотримуватися карантинних вимог не складно. Проблемно було знайти заміну тих методистів, які інфікувалися в останні дні, адже область в лідерах за кількістю хворих на коронавірус.

Через розподілення на карантинні зони та суворі обмеження, пробне ЗНО не відбулося для школярів Києва, Чернігівської та Миколаївської областей.

На Дніпропетровщині ж, основна сесія тестування розпочнеться 25 травня, а закінчиться 15 червня. Реєстрація на ЗНО вже завершилась, найпопулярнішими іспитами серед учнів традиційно стали українська та математика.

Пробне ЗНО у Києві

Пробне ЗНО в Києві та Чернігівській області переноситься на 24 квітня через зупинку роботи громадського транспорту. Основна сесія тестування відбудеться за розкладом.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.