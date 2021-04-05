Пробное ВНО в Киеве и Черниговской области переносится на 24 апреля из-за остановки работы общественного транспорта. Основная сессия тестирования состоится по расписанию.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования и отметили, других областях пробная сессия состоится по плану — 10 апреля.

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Решение о переносе пробного ВНО в столице и на Черниговщине приняли из-за того, что ученики и педагоги не смогут свободно добраться до пункта тестирования.

Независимо от времени и даты прохождения тестов, каждый зарегистрированный участник сможет загрузить тестовые тетради и пройти тестирование дома.

Для тех, кто будет проходить тестирование 10 апреля, эта опция будет доступна с 10 до 14 апреля, а для участников из Киева и Черниговской области — с 24 до 28 апреля.

Пробное ВНО 2021

Ранее, Факты ICTV рассказывали, как узнать адрес своего пункта тестирования, где найти приглашение на пробное ВНО и что обязательно нужно взять с собой.

Фото: УЦОКО