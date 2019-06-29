Самая выгодная модель агробизнеса как работает ягодный кооператив на Днепропетровщине

На Днепропетровщине 12 фермеров создали собственный ягодный кооператив. Фермеры объединили свои некогда отдельные хозяйства в одно целое – общей площадью более 30 га. Именно это самая выгодная модель в агробизнесе, – отметил председатель кооператива Андрей Оселедець.

На 15% фермеры начали экономить на совместных закупках, а главное – значительно расширили рынки сбыта. Фермеры успешно делятся опытом и выходят на новый уровень – ягоды продают по всей Украине не только на рынках, но и в крупных сетях супермаркетов.

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Кооператив успешно работает уже второй год подряд. За сезон здесь собирают и продают до 200 тонн ягод: клубники, летней и ремонтантной малины. Но главное – обеспечивают селян работой. В сезон – с мая по октябрь – люди могут получать до 12 тыс. грн. Таким образом фермеры призывают людей работать в селе, а не выезжать на заработки за границу.

В планах – расширить производство. В качестве эксперимента здесь уже выращивают ежевику, голубику, смородину и плодово-ягодные деревья. Присоединиться к кооперативу может каждый. Главное – иметь не менее полгектара земли и выращивать ягодную продукцию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько платят и как трудно работать на полях в другой стране.

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